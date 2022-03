Mentre Michelle Hunziker è alle Maldive per “staccare da tutto e riposare un po’ la testa[..]” (così ha affermato su Instagram), Dagospia lancia una “pillola di gossip” delle sue. Nel ‘mirino’ c’è ovviamente anche l’ex marito della conduttrice svizzera, Tomaso Trussardi. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Trussardi a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, avrebbe ammesso che il matrimonio tra lui e Michelle Hunziker fosse già finito da un anno. Solo di recente, però, hanno deciso di rendere pubblica queste decisione. Perché proprio adesso? “Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros Ramazzotti lo abbia infastidito”. Solo qualche settimana fa, ospite del suo show ‘Michelle Impossibile’, Ramazzotti ha cantato in prima serata su Canale 5 una canzone per Michelle. Anzi, ‘la’ canzone: ‘Più bella cosa non c’è’. I due si sono scambiati anche un bacio, ma hanno assicurato: “Siamo solo amici”.