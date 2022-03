“Attraverso i chilometri ti sento qui con me”, canta Federico Baroni, uno dei migliori amici di Michele Merlo. Oggi, il 1 marzo, avrebbe compiuto 29 anni: quest’estate, a giugno, una leucemia fulminante se l’è portato via. Così, nel giorno del suo compleanno, Federico ha deciso di pubblicare una canzone a lui dedicata. Un omaggio che si intitola “Chilometri”, e che è sostenuto dall’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia.

Federico e Michele non era soltanto colleghi, no, erano amici veri. Li legava una profonda amicizia, coltivava negli anni, alimentata da una passione e un sogno comune. Questa canzone nasce nei giorni successivi alla sua scomparsa e vuole essere una celebrazione di quel rapporto fraterno che li legava. Baroni lo definisce come “un amico che ha lottato fino all’ultimo per portare avanti questi valori e che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Un artista, un sognatore, un amico vero, che con la sua sincerità mi ha fatto crescere tantissimo e mi ha dato il coraggio di affrontare tantissime situazioni. Un romantico e instancabile ribelle che nei giorni e nelle esperienze vissute assieme ha sempre lottato, come me e con me, per questo sogno”.

“Questa canzone è il mio modo di dirgli grazie per tutto quello che mi ha e ci ha lasciato e un invito per tutti a non arrendersi mai e, come si era scritto Michele sulla pelle, a “crederci sempre””, aggiunge Baroni, cantautore riminese classe 1993, che ha scritto questa canzone dove i Chilometri sono una metafora del viaggio (lo stesso viaggio che Federico e Michele stavano intraprendendo su strade parallele). Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale dove si possono vedere una serie di filmati inediti, raccolti dall’Associazione Romantico Ribelle, che ritraggono Michele in situazioni informali e quotidiane con gli amici, i fan o la famiglia. Un modo per tenere vivo il ricordo, e farlo rivivere dentro di noi.

Domani, il 2 marzo, si riaccenderanno i riflettori anche sull’inchiesta che ha aperto la Procura di Vicenza sulla morte di Merlo. Si svolgerà infatti l’incidente probatorio, e i consulenti della difesa potranno ridiscutere le conclusioni della perizia. L’unico indagato è Pantaleo Vitaliano, il medico di base con studio a Rosà che aveva visitato per primo il cantautore a fine maggio. Secondo i nas il ragazzo è stato trattato con “troppa superficialità”. Poteva essere salvato.