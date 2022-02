Attimi di angoscia per i fan di Francesco Paolantoni. Il comico partenopeo è stato ricoverato all‘ospedale CTO di Napoli lo scorso 19 febbraio, come lui stesso ha spiegato via social: “Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata (gioco di Stasera Tutto È Possibile, su Rai2, ndr), con le ossa rotte, giustamente, che il programma è registrato, e se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no, è tutto già registrato”.

L’attore 65enne, ospite fisso del programma condotto da Stefano De Martino, ha spiegato quindi di essersi fratturato tibia, perone e malleolo, senza però fornire dettagli sulla dinamica dell’incidente. Infine ieri ha pubblicato un altro video in cui è in ambulanza. Nessuna didascalia a corredo e neanche una parola: solo un saluto con la mano. Che stia andando a casa oppure in un’altra struttura per la riabilitazione? È probabile che Paolantoni aggiornerà presto i suoi follower (170.000 su Instagram).

