Jane “Nightbirde” Marczewski ha perso la sua battaglia contro il cancro. La star di America’s Got Talent è morta a 31 anni dopo aver combattuto a lungo contro il tumore che aveva raggiunto polmoni, colonna vertebrale e fegato. Proprio la malattia l’aveva costretta a ritirarsi dalla gara del celebre talent show, dove era favorita: lo scorso agosto, era stata costretta a rinunciare allo show per sottoporsi alle cure. “Dalla mia audizione, la mia salute è peggiorata e la lotta contro il tumore richiede tutta la mia energia e attenzione“, aveva spiegato all’epoca sul suo profilo Instagram. “Sono così triste di annunciare che non sarò in grado di continuare in questa stagione di AGT. La vita non dà sempre tregua a coloro che se lo meritano, ma lo sapevamo già”, aveva concluso con amarezza.

Originaria dell’Ohio, negli Stati Uniti, Jane aveva ricevuto la prima diagnosi di cancro nel 2017, al seno. Da allora aveva iniziato a lottare contro il male: nel 2019 era arrivata la terza diagnosi, con il medico che le dava pochi mesi di vita. Invece lei ce l’ha messa tutta e l’estate scorsa si è scritta al celebre America’s Got Talent: “È importante che tutti sappiano che sono molto più delle cose brutte che mi accadono“, diceva. Con la sua voce e la sua grinta ha conquistato subito pubblico e giuria durante la sua prima audizione, cantando “It’s Ok”, un brano in cui parlava proprio della sua lotta contro il cancro. L’esibizione aveva raccolto una standing ovation e oltre 40milioni di visualizzazioni su YouTube.