Chi pensava che l’esperienza di Alex Belli finisse con la sua eliminazione (anzi espulsione per aver violato le norme anti Covid) dalla Casa del GFVip6 si sbagliava di grosso. L’attore di CentoVetrine è infatti tornato come ‘ospite’ nella Casa più Spiata d’Italia. Insieme a lui anche Soleil Sorge e Delia Duran, sempre più vicine tanto che sono arrivate a scambiarsi baci ed effusioni. Non tutti, però, hanno gioito al ritorno di Belli in Casa e delle dinamiche che sta creando. Tra questi Katia Ricciarelli, la quale – come riportato da Fanpage – si è scontrata con lui negli ultimi giorni.

Parlando con Soleil, la Soprano ha detto: “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare tutto un’altra volta. Ti hanno tirato una trappola e tu ci sei cascata. Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo! Lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli”. Quando poi Belli è passato nelle vicinanze, Ricciarelli ha rincarato la dose: “Non sono affari tuoi! Non sono inca**ata, fatti gli affari tuoi, cretino. Vai, vai. Senza ritorno. Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità”. Il 39enne non ha replicato, limitandosi ad un sordo brontolio di scontento.