Sì, Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. E questa è una certezza. Non sappiamo però se il cantante, con la sua “Stripper”, potrà effettivamente confrontarsi con Mahmood e Blanco. Il motivo è “nascosto” nel regolamento della manifestazione. L’Italia, a differenza di San Marino, è una delle Big Five della manifestazione, ovvero una delle cinque nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente la nascita di quello che fino a qualche anno fa veniva chiamato Eurofestival. Assieme all’Italia, ci sono Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Per regolamento, assieme al Paese ospitante dell’edizione, ogni anno le Big Five accedono alla finale di diritto senza passare dal via.

Questo non vale per tutti gli altri Paesi, che – escluse le Big Five – sono 36. Non vale nemmeno per San Marino, che per poter conquistare la finalissima deve fare uno step intermedio: la semifinale. I 36 Paesi sono stati divisi in due “grupponi”, stabiliti con un sorteggio: 18 Paesi sono stati collocati nella prima semifinale del 10 maggio, altrettanti 18 nella seconda semifinale del 12 maggio. Solo 10 Paesi per ogni semifinale passeranno il turno e quindi potranno accedere alla finalissima.

L’accesso alla finale è decretato dal voto delle giurie di ogni Paese e dal relativo televoto. In ogni semifinale, quindi, votano i Paesi appartenenti a quel gruppo, e anche le Big Five, suddivise tra la prima e la seconda semifinale. In sostanza, San Marino gareggerà nella seconda semifinale, contro – in ordine sparso – Australia, Georgia, Romania, Belgio, Israele, Finalandia, Belgio, Svezia e Malta (quest’ultima rappresentata da Emma Muscat, ex concorrente di “Amici”). Questo assortimento non è troppo fortunato per Achille Lauro perché, almeno in questa fase, non potrà contare sui voti italiani: l’Italia ha diritto a votare nella prima semifinale, mentre nella seconda spetterà a Germania, Regno Unito e Spagna.

C’è da aggiungere che nella storia “eurovisiva” di San Marino solo tre volte, su dodici partecipazioni, il Titano ha conquistato la finalissima. Dal 2011 è successo “solo” nel 2014 con Valentina Monetta, nel 2019 con Serhat e nel 2021 con Senhit feat. Flo Rida. Ad Achille Lauro andrà meglio?!