Chester Hanks ha deciso di sfogarsi su cosa significhi crescere con un padre così famoso e per farlo ha scelto il suo canale Youtube. 31 anni, Chet, come si fa chiamare, è nato dal matrimonio di Tom Hanks con Rita Wilson. Ha due fratellastri nati da un precedente matrimonio dell’attore, sui quali ha detto: “È stato estremamente difficile abbattere i loro muri. Ho sempre incontrato molto disprezzo, molta animosità e negatività perché tutti erano semplicemente preparati a odiarmi”. Secondo Chet, tutti hannno sempre avuto un’opinione negativa su di lui prima di incontrarlo. Il 31enne ha detto di amare molto i suoi genitori ma che non è facile essere figlio di una coppia famosa: “È complicato, oltre alla fama che è già tossica, non ero nemmeno io quello famoso. Ero solamente il figlio di qualcuno famoso, non avevo fatto nulla per meritare la mia fama o alcun tipo di riconoscimento. Questo ha generato molto disprezzo nei miei confronti“.