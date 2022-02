Compaiono sulle nostre bacheche all’improvviso e fanno lo stesso effetto di un film horror: paura, ma non riesci a smettere di guardare. Sono le ricette di piatti italiani rivisitati (sarebbe meglio dire “ammazzati”) da star o mini star o non star dei social. E su una di queste è incappato lo chef Bruno Barbieri. Anzi, lui stesso ha postato su TikTok un video diventato virale mentre osserva la preparazione degli spaghetti al pomodoro fatta da Janelle & Kate. Il primo colpo al cuore, Barbieri lo riceve quando vede che gli spaghetti vengono infilati direttamente nella bottiglia di passata di pomodoro e non se ne capisce il motivo perché poco dopo la “chef” li toglie, li distende in una teglia e butta sopra tutta la passata. Lo chef Barbieri inorridisce. Quando poi ‘la cuoca’ sparge sopra dei pezzi di aglio, Barbieri sembra voler smettere di guardare il video ma non riesce, attratto forse dell’horror. La “chef” butta sopra al suo composto (?) dell’acqua e attenzione, attenzione, mette la teglia in forno. A questo punto chef Barbieri inizia a sbracciarsi e la cosa sarebbe buffa non fosse che il piatto è sempre più orrido: a metà cottura, la maestra dello spaghetto disgustoso, toglie la teglia dal forno e ci butta del presunto Parmigiano. Poi rimette tutto dentro. Aiuto.