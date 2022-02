“Poiché hai detto su Andrea delle cose, è giusto che abbia la possibilità di replica dato che lo ha chiesto”. Così Alfonso Signorini , durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 14 febbraio, ha invitato Nathalie Caldonazzo ad andare in passerella per incontrare l’ex fidanzato Andrea Ippoliti . L’uomo, imprenditore classe 1973, si è fatto conoscere al grande pubblico con la partecipazione a Temptation Island Vip proprio con Caldonazzo. Lui si infatuò di una giovane tentatrice e da quel momento le cose tra di loro si sono rotte nel peggiori dei modi , tanto che la stessa Nathalie ha chiesto ad Alfonso Signorini se potesse rifiutare di incontrarlo (richiesta respinta).

Più che un incontro, tra i due è stato un vero e proprio scontro. Nathalie furiosa ha aggiunto: “La delusione più grande della mia vita. Sono stata malissimo Alfonso, non puoi immaginare”. Dopo la fine della storia, Nathalie non ha voluto più incontrarlo troncando ogni tipo di rapporto: “Lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona dentro di me muore, muore e basta. La sola vista mi dà fastidio, mi sembri un fantasma”. L’uomo ha cercato di difendersi ma l’attrice romana è apparsa piuttosto agguerrita: “Tu dici che non mi hai cercato perché hai capito di aver sbagliato, invece no. Non lo hai fatto perché hai provato a stare con quella ragazzina. Sei un pagliaccio, davvero. Sei ridicolo”. Poi Nathalie ha concluso: “Va bene adesso basta, arrivederci. Scusa Alfonso” e così è rientrata nella Casa lasciando l’ex in passerella, al freddo e al gelo. “Ok, grazie mille Andre”, gli ha detto il conduttore per poi congedarlo.