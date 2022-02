Addio Tony Fuochi. Il doppiatore di Phoenix ne I cavalieri dello zodiaco è morto a Padova. Aveva 66 anni. “Il mio nome è Phoenix, cavaliere dello zodiaco. Sono uscito dalle fiamme, pronto ad affrontare una nuova vita”. Perentoria e potente come poche, la voce del personaggio dell’anime tratto dal celebre manga giapponese è risuonata nelle tv di tutti quegli over 40 che oggi ricordano con affetto Fuochi e compagnia doppiatrice.

La notizia della morte di Fuochi è stata diffusa dalla pagina Facebook di Yamato Video ieri 14 febbraio. Il doppiatore cremonese aveva dato la voce a molti personaggi del mondo dell’animazione tra cui Lo Stregone del Toro in Dragon Ball, Giovanni il malvagio capo del Team Rocket nella serie Pokemon e decine di altri titoli seguitissimi. Come popolare la voce di Fuochi era diventata nel mondo dei videogiochi: God of war, League of Legend, Destiny e Call od Duty, tra gli altri. Negli anni ottanta, quando aveva iniziato a doppiare, Fuochi aveva frequentato anche le sale doppiaggio dei film. Tra i tanti titoli fu una delle voci del film fiume sulla guerra civile americana, Gettysburg. Inoltre la versatilità di Fuochi si rivelò anche nel doppiare soap opera e fiction come Sentieri e Dolce valentina.