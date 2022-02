Questa mattina due poliziotti francesi hanno sparato e ucciso un uomo alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi. L’uomo, secondo quanto riferito, ha minacciato, attorno alle 7, alcuni agenti con un coltello con su scritto ACAB – All cops are bastards, “i poliziotti sono tutti bastardi” – con un lama di circa 30 centimetri. Non ci sono comunque feriti tra gli agenti.

A riferire la notizia è l’emittente televisiva BFM TV, mentre il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha dichiarato che gli agenti “hanno utilizzato la loro arma per scongiurare ogni pericolo per sé e per i viaggiatori” e che l’uomo, armato, aveva minacciato una pattuglia della polizia. Secondo alcuni testimoni, l’uomo ha minacciato per diversi minuti gli agenti di pattuglia che gli intimavano di lasciare l’arma. Con il soggetto che ha rifiutato di obbedire alle indicazioni, continuando a minacciare i presenti, gli agenti hanno così deciso di aprire il fuoco. L’uomo, secondo fonti del ministero dell’Interno, non è morto sul colpo ma in un secondo momento.

Anche il ministro dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, è intervenuto sulla vicenda: a Rmc ha affermato che l’aggressore era noto alle forze di polizia come individuo che vagava nella stazione e che “il movente terroristico è escluso”.