Carolyn Smith ha dovuto smettere la chemioterapia per un “disturbo al fegato“. A dirlo la stessa coreografa e giudice di “Ballando con le stelle” in un video dopo le anticipazioni di Verissimo che avevano lanciato la notizia. Smith si riprende mentre è in macchina e spiega di “stare bene” ma, appunto, di aver dovuto interrompere la terapia da “sei mesi” per un problema “che stiamo cercando di risolvere”. “Ma devo continuare con la chemioterapia perché mi tiene a bada il tumore – spiega ancora – Non riesce a ‘ucciderlo’, però sta facendo un buon lavoro”.

Nella didascalia del video Smith ha parlato di notizie uscite che “riguardano la mia salute (mi hanno anticipato) ma voglio rassicurare che sto bene e sto prendendo tutte le varie situazioni oncologiche con i miei medici per risolverle”. “Ho tanta fiducia che tutto andrà veramente bene”, ha proseguito.

Il riferimento, appunto, è alle anticipazioni di Verissimo. Ospite del salotto di Silvia Toffanin della domenica pomeriggio, infatti, la ballerina ha parlato della sua battaglia contro il cancro. “Non ho ancora finito il mio percorso – ha detto – In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure”.