Il prossimo 10 marzo a Londra si terrà l’udienza sotto giuramento in cui il principe Andrea dovrà rispondere ai legali della donna, Virginia Giuffre, che in America lo accusa di abusi sessuali nell’ambito della vicenda sul giro di prostituzione che ruota attorno al miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere a New York. Intanto però, dalle pagine del tabloid britannico The Sun arrivano nuovi scottanti rivelazioni sul suo conto. A farle è Emma Gruenbaum, una massaggiatrice sportiva oggi 50enne, che dal 2005 ha lavorato al castello di Windsor proprio per il Duca di York e la sua ex moglie Sarah Ferguson. Ha deciso di parlare dopo che il team legale di Andrea ha affermato che Virginia Giuffre “potrebbe soffrire di falsi ricordi: non voglio stare a guardare e non parlare del modo in cui era nei miei confronti mentre chiama Virginia delirante”, ha spiegato la donna al Sun.

Quindi ha ricostruito i suoi incontri con il terzogenito della regina Elisabetta, iniziati proprio nell’estate del 2005: “Avevo molti clienti di alto profilo e visitavo spesso le loro case. Ma Andrea era molto diverso. Era un costante parassita sessuale fin dall’inizio. Era insolito chiedermi di venire una domenica pomeriggio. Ma ho detto di sì e sono andata verso le 18 come concordato. Conoscevo il parco perché il mio cavallo era tenuto lì. Ho preso il mio lettino che uso sempre perché è regolato all’altezza giusta per farmi fare il massaggio correttamente. Ma quando sono arrivata lì mi è stato detto: No, userà solo il suo tavolo. Sono stato guidata attraverso la casa da un membro dello staff. L’ho seguito su un paio di rampe di scale e sono finita nella camera da letto, una master suite davvero impressionante. Ho detto, ‘Oh, non mi sento davvero a mio agio nel farlo nella sua camera da letto’. Ho guardato il lettino da massaggio e ho detto: ‘E questo è troppo alto’. Dipendeva dai miei fianchi, quindi sarei stata lì a massaggiare a livello di seno, cosa che ovviamente non volevo. Così ho detto: ‘Possiamo spostarlo fuori dalla camera da letto? Non sono a mio agio’. Ma mi è stato detto che non era un’opzione, questo era il modo in cui piaceva al Duca. Riceveva sempre massaggi nella sua camera da letto e gli piaceva stare vicino al suo letto per rotolarsi nel letto dopo. Mi è stato detto di non fare storie. Non sapevo cos’altro dire e il membro dello staff se ne è andato”.

E ancora: “Ho avuto commenti stupidi nel corso degli anni e ho semplicemente detto: “Senti, ti comporterai bene? Togliti la vestaglia e sdraiati e lasciami fare il mio lavoro. O me ne vado?”. E lui ha detto: “No, penso che andremo d’accordo”. E si è tolto la vestaglia e sdraiato sul tavolo. Ho sempre distolto lo sguardo mentre si metteva sul tavolo e mi assicuravo che ci fosse un asciugamano a coprire le sue parti intime, ma era sempre nudo sotto l’asciugamano. Abbiamo iniziato il massaggio. Ma per tutto il tempo parlava di sesso anale e faceva battute sul sesso anale. Mi ha chiesto quando avevo fatto l’ultima volta l’amore. È andato avanti e avanti. Continuavo a dirgli di stare zitto, ma mi sono subito resa conto che gli andava bene che gli si parlasse come se fosse uno scolaretto cattivo. Quindi ho continuato in quel modo dicendogli di stare zitto. E quello era lo schema. L’ho visto sei volte. Mi ha detto che mi avrebbe fatto pagare da qualcuno perché lui non aveva a che fare con i contanti”.

Ha pagato 80 sterline per una sessione di 70 minuti e ha richiesto i servizi di Emma quasi ogni domenica per un po’: “Ogni volta che lo vedevo cercava di oltrepassare il limite. Cercava di abbracciarmi senza tregua. Avrei dovuto mettergli una mano sul petto e spingerlo via e dire: “Senti, non faccio abbracci”. Cercava sempre di trasformare la conversazione sul sesso anale o battute sul sesso. Gli dicevo che non era appropriato o semplicemente non era divertente. Ero una donna di 34 anni, so gestirmi da sola e sentivo di poterlo gestire. Ma ora vedo il modo in cui ha trattato le donne più giovani. È spaventoso pensare a come mi sarei sentita se fossi stato dieci anni più giovane e meno esperta. Voglio solo aggiungere la mia voce e la mia esperienza per aiutare, se può aiutare, per aggiungere un contesto su che tipo di personaggio è e come mi ha trattato – ha concluso Emma -. E se questo aiuta Virginia, allora fantastico”.