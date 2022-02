A chi dice “Sono tutti uguali”, segnaliamo quanto segue. I 5Stelle si vedono congelare il leader dal Tribunale civile di Napoli per averlo eletto in base al proprio regolamento interno che l’ordinanza cautelare afferma non esistere e invece esiste dal 2018; il fondatore Beppe Grillo commenta: “Le sentenze si rispettano” (anche se quella non lo […]

Statuto M5S Grillo a Roma vede i big. Il bivio: ricorso e voto-bis Consultazioni – Il Garante convoca Conte, Di Maio, Raggi e Fico L’ipotesi di un nuovo comitato di garanzia e il nodo di Rousseau Di Luca De Carolis

Il dossier – Oltre al M5S Partiti: gli statuti sono carta straccia Le regole di Pd, Lega, FI, FdI e Iv. Il Carroccio non celebra i congressi, Berlusconi decide tutto in barba alle regole, primarie dem con truppe cammellate e Renzi che non ha cariche Di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini

Ambasciatore ucciso Attanasio, l’accusa: “Bugie da funzionari Onu. Lo misero in pericolo, è un omicidio colposo” Una missione attraverso uno degli itinerari più pericolosi del Paese, organizzata senza attuare “ogni cautela idonea a tutelare l’integrità fisica dei partecipanti”, omettendo perfino di segnalare la presenza dell’ambasciatore italiano e dei suoi collaboratori, sostituendone i nominativi con “quelli di due dipendenti Pam”. La Procura di Roma ha chiuso le indagini per omicidio colposo dell’ambasciatore […] Di Vincenzo Bisbiglia

Kiev Chi ha ucciso Andy Rocchelli. Parla il nuovo indiziato Il deputato Mikhailo Zabrodskyi, ex comandante della 95ª Brigata: “Possibile che il colpo sia partito dalla nostra collina…” Di Giuseppe Borello e Andrea Sceresini

Tesoriere alla sbarra “Fondi a Più Voci finiti alla Lega”. Chiesti 8 mesi per Centemero “Trasparenza” (politica) è la parola usata ieri dal pm milanese Stefano Civardi nel processo al tesoriere della Lega Giulio Centemero accusato di finanziamento illecito ai partiti. Sul piatto i 40mila euro che nel 2016 Esselunga erogò all’associazione Più Voci di cui Centemero fu presidente. La Procura ha chiesto 8 mesi per il fedelissimo di Salvini. […] Di Dm

Le reazioni Silenzio da Draghi e Pd. Con lui FI, Toti e centristi “Un atto dovuto, scontato e ampiamente atteso”. Così Matteo Renzi e Maria Elena Boschi commentavano nella chat dei parlamentari di Italia Viva la richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta Open. Ricevendo in cambio solidarietà, abbracci e incoraggiamenti. Poi, dopo l’annuncio di Renzi della denuncia ai magistrati, il silenzio è calato anche nelle chat. C’è […] Di Wanda Marra

La proposta di Meloni Presidenzialismo, legge FdI in aula il 28 “Il 28 febbraioarriva in aula la proposta di legge di FdI sul presidenzialismo e vedremo come si comporteranno le forze politiche al di là dei proclami”. Giorgia Meloni ieri pomeriggio, in occasione della presentazione del libro inedito di Pinuccio Tatarella “La desta verso il futuro”, ha rilanciato la battaglia presidenzialista dopo la rielezione di Sergio […] Di RQuotidiano

La sentenza Vip con abusi edilizi vista Golfo e Faraglioni: a Napoli 3 condanne per il “Sistema Capri” Tra il 2018 e il 2019 il Fatto Quotidiano pubblicò un paio di inchieste giornalistiche sul “sistema Capri” degli abusi edilizi: amicizie, commistioni e conflitti di interessi intorno a una cricca del mattone che coinvolgeva politici, tecnici, pubblici ufficiali. Con un unico interesse sullo sfondo: proteggere gli abusi dei vip ottenendone in cambio incarichi. E […] Di Vin.Iur.

Contro i due americani Cerciello, le chat choc: “Finiteli come Cucchi” “Squagliateli nell’acido“, “fategli fare la fine di Cucchi“. Erano queste le frasi che alcuni carabinieri scrivevano ai colleghi dopo l’arresto Gabriele Natale Hjorth, e Finnegan Lee Elder, i due giovani americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, nell’estate del 2019. Per l’omicidio di Cerciello Rega, Hjorth ed Elder sono stati condannati all’ergastolo in primo […] Di RQuotidiano

Chiesto parere a ministero Ostativo, rinviato il voto in commissione La Commissionegiustizia della Camera ha rinviato l’inizio delle votazioni sulla riforma dell’ergastolo ostativo, sollecitata dalla Consulta il maggio scorso in una ordinanza che ha dichiarato illegittima l’attuale legge. Tutti i gruppi parlamentari della Camera chiedono che a pronunciarsi sulla richiesta di libertà condizionale per chi è condannato all’ergastolo sia un Tribunale e non un giudice […] Di RQuotidiano

Roberto Penna Salerno, arrestato pm: corruzione in atti giudiziari Proprio ieri Roberto Penna, il pm di Salerno che ottenne la condanna per abuso d’ufficio di Vincenzo De Luca (poi annullata in Appello e in Cassazione), avrebbe dovuto diventare giudice del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Dovrà aspettare. La Procura di Napoli ha chiesto e ottenuto il suo arresto per corruzione in atti giudiziari e […] Di Vincenzo Iurillo

Accolto l’appello Giancarlo Pittelli torna ai domiciliari Torna ai domiciliari l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli, imputato per concorso esterno con la ‘ndrangheta nel maxiprocesso “Rinascita-Scott”. Lo ha deciso il Tribunale di Vibo Valentia che ha accolto la richiesta dai suoi avvocati. Il beneficio gli era stato revocato a dicembre in seguito alla lettera che Pittelli ha inviato al ministro Mara Carfagna chiedendole aiuto. […] Di Lu.mu.

A palazzo Chigi Auto in crisi, il “tavolo” parte dai soliti incentivi L’iniziativa che la scorsa settimana ha messo insieme gli industriali e i sindacati per chiedere al governo di fare presto e affrontare la crisi dell’automotive ha ottenuto i primi risultati: il dossier è stato fatto proprio dal premier Mario Draghi, dopo mesi di paralisi al ministero dello Sviluppo e ieri si è tenuta una riunione […] Di Roberto Rotunno

La riforma Pensioni, Draghi prende altro tempo Banco di prova – I sindacati vogliono superare la fornero, Il Tesoro no: salta l’incontro Di Rob. Rot.

Il banchiere cacciato La supercazzola delle accuse all’ex Ad di Mps Guido Bastianini “Madamina, il catalogo è questo”: dopo settimane di veline sui giornali, lo spartito suonato lunedì scorso dal consiglio di amministrazione di Mps per togliere le deleghe all’ex ad Guido Bastianini pare dettato dal ministero dell’Economia, primo azionista di Rocca Salimbeni con il 64,23%. Impressioni, perché la banca non ha reso note e non commenta le […] Di N. B.

Dopo la tragedia Alternanza? “Schema vecchio”. Ma quello nuovo è pure peggio Dopo la tragedia – Il ministro Bianchi chiede, solo ora, più sicurezza: “Questo modello sarà superato dal Pnrr”. Che però è tutto pro-impresa Di Virginia Della Sala

Al Senato Botte agli studenti, Lamorgese parla di “fatti incresciosi” Un colpo al cerchio e uno alla botte. “Piena fiducia” alle forze dell’ordine, finite sotto accusa per le manganellate e le teste rotte agli studenti di Roma, Torino, Milano e Napoli tra il 23 e il 28 gennaio, durante le proteste per la morte del 18enne Lorenzo Parelli in un cantiere dell’alternanza scuola-lavoro in Friuli. […] Di A. Man.

Tribunale di Ravenna Violentano 18enne ubriaca, giudice: “Fatto non è reato” Erano accusati di violenza sessuale di gruppo su una 18enne in quel momento ubriaca: il primo per avere avuto con lei il rapporto in un appartamento di Ravenna e l’altro per avere incitato e filmato tutto. I due – un 30enne di origine romena e un 31enne di origine senegalese – sono stati assolti dal […] Di RQuotidiano

Si muove la procura Cosenza, i carabinieri nel liceo degli “abusi” Al “Valentini-Majorana” si sono recati ieri i carabinieri. L’Arma è entrata nel liceo scientifico di Castrolibero, in provincia di Cosenza e, su delega della Procura ha acquisito una serie di documenti utili per approfondire le indagini sulle presunte molestie sessuali subite da una studentessa ad opera di un professore dell’istituto. La ragazza, nei giorni scorsi, […] Di RQuotidiano

Picco di energia prodotta Fusione nucleare, test record nel Regno Unito Il gruppodi ricerca Joint European Torus a Oxford ha raggiunto un importante risultato nella produzione di energia tramite la fusione nucleare, generando in un esperimento un livello di 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalente a 11 megawatt. Si tratta di quella che è considerata l’energia del futuro in quanto pulita, ed è ben […] Di RQuotidiano

L’attivista Assange, con le criptovalute raccolti 45 milioni per i legali I criptoasset pagano la difesa di Julian Assange. Un’asta ha raccolto 45 milioni di euro offerti di AssangeDao, organizzazione di sostenitori del fondatore di Wikileaks, che ha raccolto 16.593 token della criptovaluta ether per comprare il token Nft di Clock, un’opera digitale con il numero dei giorni trascorsi in prigione da Assange. In carcere a […] Di RQuotidiano

Francia “Niente restrizioni”: marcia dei camionisti sulla Capitale Convoi de la liberté – Verso l’Eliseo, ma il green pass tra marzo e aprile sarà revocato Di Luana De Micco

Stati Uniti Repubblicani, McConnell molla Trump (per ora) Il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell critica il comitato nazionale repubblicano che considera i facinorosi del 6 gennaio 2021 “cittadini impegnati in un legittimo dibattito politico” e censura i due deputati, Liz Cheney e Adam Kinzinker, che partecipano ai lavori della commissione d’inchiesta della Camera sulla sommossa. Se la reprimenda contro gli anti-trumpiani doveva […] Di Giampiero Gramaglia

Ottawa I “truck driver” accusano Trudeau, ma le regole negli Usa sono uguali Il 90 per cento dei camionisti canadesi è vaccinato, e alcuni Stati, come l’Alberta, le province di Alberta, Saskatchewan, Quebec e Isola del Principe Edoardo hanno già deciso che non sarà più necessario il passaporto vaccinale, mentre le mascherine saranno superflue a fine mese. Tuttavia, la protesta dei guidatori del Tir permane al confine con […] Di RQuotidiano

William S. Burroughs – Lettere agli amici Sciamani, proiettili e trip. Confessioni d’autore “acido” Parole al vetriolo – Critiche a Capote “redattore qualunque”, ma pure al “compagno” Kerouac: “Un ospite sconsiderato ed egoista” Di Crocifisso Dentello