“Piccoli uomini”. Così Gabriele Muccino bolla chi nelle scorse ore ha fatto body shaming contro Emma Marrone, coinvolta suo malgrado nella polemica sollevata dal giornalista Davide Maggio che ha definito le sue gambe “importanti”. Il regista, che ha lavorato con Emma nel film ‘A casa tutti bene’, è sceso in campo al fianco dell’artista salentina: “Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti“, ha scritto in un tweet condiviso in mattinata.