Tra gli ospiti di Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lunedì 7 febbraio, anche Vladimir Luxuria, protagonista di una gaffe in diretta. Commentando la vittoria di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022 con ‘Brividi’, Luxuria ha detto: “Due uomini, uno eterosessuale che in quel video si sta sbaciucchiando con la sua giovane fidanzata Giulia (Lisioli, la fidanzata di Blanco, ndr) e Mahmood, che invece ha fatto coming out, che possono cantare insieme una bella canzone d’amore perché l’amore è per tutti, questo fatto è bello”.

Barbara D’Urso ha annuito e ha aggiunto: “Infatti hanno vinto per la loro bravura, per la canzone, per il testo, sono due persone carine. Non avete idea di che ragazzo educato sia Mahmood. Sono ancora più felice che abbiano vinto loro”. In seguito, via Twitter, l’icona LGBT è tornata sul proprio intervento e si è scusata: “Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio Cinque sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry”.