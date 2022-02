“Sono viva per miracolo”. Così aveva scritto nelle scorse ore Federica Panicucci in una storia su Instagram, dopo che a Milano la sua auto era stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato il capoluogo lombardo nella giornata di lunedì 7 febbraio. “Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno – ha aveva detto pubblicando le foto della vettura danneggiata -. Per fortuna il vetro a resistito. Sono viva per miracolo“.

Oggi, nella puntata di Mattino 5, la conduttrice è tornata a parlare di quanto accaduto: “Un grande spavento, ma per fortuna sto bene – ha esordito -. Fortunatamente il vetro dell’auto ha retto – ha spiegato – la tegola era veramente grande ed è volata già dal sesto piano”. Fortunatamente per lei solo un grande spavento, senza ulteriori conseguenze: “Oltre al colpo, ho pensato che se il vetro non avesse retto forse oggi non sarei qui a raccontarlo“. Poi un ringraziamento a chi le è stato vicino: “Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino – ha concluso prima di iniziare la puntata del programma di Canale 5 -, ho ricevuto tantissimi messaggi e mi ha fatto molto piacere”.