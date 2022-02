“Noi abbiamo deciso che Nathan è la nostra priorità e trascorriamo del tempo insieme, perché penso sia giusto così. Bisogna trovare un equilibrio e non è sempre facile. Abbiamo lavorato molto per arrivarci. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta”. Così Elisabetta Gregoraci a Verissimo ha di fatto smentito chi la voleva di nuovo insieme a Flavio Briatore. La showgirl ha parlato dell’amore per il figlio Nathan ma niente rivelazioni sulla sua vita sentimentale: quello con l’imprenditore non è un ritorno di fiamma ma una ricerca di armonia per il bene del figlio. Oggi Elisabetta compie 42 anni e qualcuno ha pensato di comprare una bella paginata del Corriere della Sera per farle gli auguri. Chi? In tanti pensano proprio a Briatore ma il messaggio non è firmato: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare“, si legge sopra una foto di lei, sorridente. Un gesto un tantino plateale, chi lo avrà fatto?

Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. pic.twitter.com/KRkBSvo6TW — Fulvio Paglialunga (@FulvioPaglia) February 8, 2022