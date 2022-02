Dopo la tensione della settimana di Sanremo, alla fine è crollata in un piano liberatorio. Parliamo di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus dal 2009 (i due hanno anche un figlio, José). Durante la puntata de La vita in diretta andata in onda ieri 7 febbraio, la showgirl è stata ospite di Alberto Matano nella parentesi dedicata al “terzo Sanremo di Amadeus”. “Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia, cos’è che ti ha emozionata?”, le ha domandato il padrone di casa. Lei, con la voce spezzata, ha risposto: “È che sono orgogliosa (di Amadeus, ndr). Se lo merita, è proprio bravo!”. Un fiume di lacrime.

Al che Anna Pettinelli, ospite in studio, non ha potuto fare a meno di osservare quanto la commozione di Giovanna sia una “cosa bella”. “È proprio così, perché poi chiaramente Giovanna sta accanto a lui e dobbiamo dire che, come tutte le carriere, ci sono momenti di grande luce ma anche di ombra – ha spiegato Matano -. Quindi evidentemente per lei, dopo tutta questa fatica, vedere il suo Amadeus che viene riconosciuto così da tutti come l’artefice di questo meraviglioso Sanremo, ma anche quelli passati, è chiaro che c’è questa emozione perché c’è grande passione e grande lavoro dietro”. E Civitillo ha annuito.