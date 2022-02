Attimi di apprensione nella serata di venerdì 4 febbraio per Mahmood. Il cantante si è sentito male proprio prima di esibirsi all’Ariston con la cover di Gino Paoli “Il cielo nella stanza”, in coppia con Blanco. “Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia e mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata”, ha spiegato Mahmood questa mattina in conferenza stampa. “Un basso in mezzo a tanti alti” di questa esperienza”, nel corso della conferenza stampa di questa mattina, iniziata con Blanco che annunciava scherzosamente: “Mahmood è vivo!”

“Leggendo gli articoli che stavano uscendo – è intervenuto Blanco – pensavo fosse morto e sono andato a vedere”. “Sono i bassi di salute, c’è tutta l’ansia, l’angoscia, ma grazie a Dio c’è questo ragazzino – continua Alessandro Mahmood, riferendosi a Riccardo ‘Blanco’ – che mi sostiene un sacco e mi diceva ‘vedrai che andrà tutto bene’. Alla fine i bassi non sono così bassi”.

Fortunatamente quindi, Mahmood è riuscito a riprendersi in tempo per l’esibizione: lui e Blanco hanno regalato un’interpretazione magistrale del capolavoro della musica italiana. Sono sempre più i grandi favoriti per la vittoria di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo: la quarta serata li ha confermati in vetta alla classifica parziale e la loro “Brividi” sta battendo ogni record in termini di streaming.