In molti si erano domandati se il fenomeno del FantaSanremo stesse forse prendendo un po’ troppo il sopravvento. Per Amadeus, no. Non solo lo aveva ribadito durante la conferenza stampa di ieri 4 febbraio, ma nella stessa serata – quella delle Cover – si è prestato ad un divertente siparietto con Rkomi, salito sul palco dell’Ariston a petto nudo (+25 punti). “Vai via, facciamo le flessioni prima della pubblicità, ma che ti credi? Vai bello!”, ha detto Amadeus divertito al cantante. A quel punto Rkomi ha colto la palla al balzo per guadagnare punti: “Già che ci siamo diciamo anche Papalina e FantaSanremo, ti saluta Zia Mara”. “Sì, tutti salutiamo e ora pompiamo di brutto, Papalina, Zia Mara, Fantasaremo, vai con la pubblicità vi prego“, ha replicato il conduttore cominciando l’esercizio. Applausi dal Teatro Ariston. Saranno punti aggiuntivi per Rkomi? L’organizzazione potrebbe comunicarlo a breve sui social.