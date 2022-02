All’inizio c’era la truccatrice Rai, una spolverata di cipria, un velo di rossetto e via. Erano gli anni cinquettiani di “Non ho l’età per amarti”… e neanche per truccarmi. Adesso gli artisti dei beauty look hanno followers da celebrity e cachet da primedonne.

Chi “apparecchia” Drusilla Foer, il lui/lei più sdoganato della Rai, testimonial di crossgender, crossdressing, un incrocio di talenti trasversali. Per Drusilla il suo make over parte da un doppio strato di fondotinta camoufflage. Non è l’unica ad aver rifiutato abiti griffati. Come aveva annunciato a Repubblica: “Metterò un abito di un atelier di Firenze, di quelli dove in giro è tutto un ago e filo. E poi sfoggerò un paio di mise che ho già da tempo. Eleganza è anche saper ripescare nell’armadio”.

Lo smokey eyes di Damiano di Maneskin fa genderless. Il suo make up è quello più amato e copiato e per il ritorno all’Ariston, il palco da dove il successo planetario cominciò un anno fa, lo ha spolverato di glitter argentato che resiste alle lacrime di commozione. Ci aveva abituati Achille Lauro a quei suoi stupefacenti look teatrali (by Gucci Beauty). Nelle due serate invece si è concesso pochi trasformismi ed eccessi, un po’ Beckham ossigenato. Ha scelto solo un filo di kajal. Tattoo a vista, sotto il giacchino nero effetto pitoccato, ingioiellato, a fine performance si sbottona il pantalone e infila insinuante la manina… Faccia a faccia tra capello tinteggiato di rosa (ton sur ton con il frac rosa) per il lui di Rappresentante di Lista. Per lei invece una strisciata nera su capello platino. Elisa, l’abbiamo già scritto è la favorita, mostra segni da squaw urban color bianco latte e un geroglifico floreale tatuato sulla spalla.

Orietta Berti dal palcoscenico galleggiante della nave da crociera è travestita da piumino da cipria, una nuvola di tulle giallo punteggiato di fucsia. Fa trash ma fa audience. Un imbolsito e barbuto Roberto Saviano non fa look ma fa cattedra. Omaggia Falcone e Borsellino perché un seme può fare radice. A guardarlo bene si è mauriziocrozzato, per chi preferisce il clone all’originale.

Da Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte…. sono passati 60 anni lui, Gianni Morandi, ne ha 77 ma il swing dondolante è sempre lo stesso.

E ancora Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Donatella Rettore, le vecchie glorie di Sanremo. Sembra più il concorso di Come Sa-remo.

E alla terza serata proprio come suggerisce il Morandi su testo di Jovanotti “Apri tutte le porte”, “Oh,Oh…Abbiamo bruciato tutte le scorte…”

E siamo solo alla terza serata.