Era andato tutto bene: tra canzoni, momenti più toccanti ma anche leggerezza. Poi, il (quasi) capitombolo di Amadeus in diretta. Siamo alla terza serata del Festival di Sanremo 2022. Poco prima dell’esibizione di Sangiovanni, Drusilla Foer (la co-conduttrice) è salita sul palco con due tazzine di caffè: “È tutto un lavorare, scendi le scale, sali le scale. Tenga un caffè, a saperlo mi mettevo una tuta ginnica”, ha detto Drusilla in vestaglia rivolgendosi al conduttore. “Io non bevo caffè dopo una certa ora, posso dare il mio caffè a qualcuno”, ha replicato Amadeus e allora Foer: “Sì, a questa tastierista carina”.

Proprio mentre il conduttore le stava per consegnare il caffè, è inciampato e la tazzina è caduta. Poi è scoppiato a ridere e ha detto: “Ho fatto un guaio, menomale che è finzione e dentro la tazzina non c’era niente sennò la signora era rovinata. Un guaio!”, ha detto il conduttore per poi risalire sul palco: “In quella di Drusilla c’è davvero il caffè. Ma ora continuiamo con la serata”.