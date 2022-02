Durante la puntata di Storie Italiane di oggi 4 febbraio, Eleonora Daniele si è collegata anche con Stefano Coletta, il direttore di Rai 1. “Salve Direttore, ci scusi stamattina sembra che siamo un po’ ubriachelli ma non abbiamo bevuto, veramente”, così la conduttrice ha ironicamente salutato Coletta per poi chiedergli un parere sulla puntata del Festival di Sanremo andata in onda ieri 3 febbraio. “Diciamo che qui a Sanremo siamo effettivamente ubriachi per le tre ore di sonno a notte – ha detto Coletta -. Anche ieri sera un dato straordinario che è il risultato di una libertà creativa. Ieri sera è stata la serata di Drusilla che, con il monologo finale, ha ammonito tutti noi a non perdere più tempo e a concentrarci sulla ricerca della nostra specialità come esseri umani”.

In seguito ha aggiunto: “Voglio ringraziare tutta la Rai, tutti i comparti, tutte le direzioni e tutti voi che avete fatto un grande Festival che è oltre il 55% di share, è un risultato significativo perché al di là del mero dato contabile, si tratta di una vittoria perché è stato incontrato il favore del pubblico a partire da canzoni bellissime”. Poi, spazientito dal continuo appannarsi a causa della mascherina, Coletta si è tolto gli occhiali da vista e ha concluso: “Stasera vedrete la quarta donna, Maria Chiara Giannetta, interprete della fiction Blanca. Sarà una sorpresa anche lei perché è una donna molto intelligente, ironica e spontanea. Secondo me impatterà molto bene con la platea. Poi certo, le cover e alcune sorprese dell’ultima ora che non posso annunciare. Sarà forse una serata indimenticabile”.