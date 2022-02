“Mi capiranno da morto. Sanremo è strano, eh? Io ero lì, ero convinto di aver fatto una figata..Torno a casa, una merda! Stupenda sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito? Folle! Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c**o tiravo le stecche! Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live. Penultimo c**o io volevo essere ultimo!“. Come si fa a non amare la sincerità di Tananai? Il cantante è uno dei giovani artisti esordienti sul palco dell’Ariston in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo e in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha commentato con schiettezza ed ironia la sua performance durante la seconda serata della kermesse, spiegando di non essersi minimamente accorto degli errori durante l’esibizione. Anzi.

Il suo brano, “Sesso occasionale” era tra i più chiacchierati alla viglia ma poi le attese sono state deluse dalle stonature che hanno costellato l’interpretazione. La sua esibizione è stata un (mezzo) disastro, tanto che sui social si sono subito scatenati i commenti ironici: “Oltre al #sessooccasionale magari occasionalmente prendiamo qualche nota“, ha twittato – tra gli altri – Stefania Orlando. E, a dare il colpo di grazia, il suo look, con la giacca over di Dior Homme che lo faceva apparire nel complesso goffo: “come se indossasse gli abiti del nonno”, ha sentenziato il pubblico. Così è finito dritto all’ultimo posto della classifica parziale della seconda serata e penultimo, davanti ad Ana Mena, in quella provvisoria della Sala Stampa. Ma per fortuna lui l’ha presa bene.