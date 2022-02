Il migliore 4G? Vodafone. Parola di Altroconsumo. Grazie ai 23mila utenti della piattaforma CheBanda, la social app di misurazione lanciata nel 2016 che permette agli utenti di misurare la qualità della propria connessione e di condividere con Altroconsumo le informazioni in merito, sono stati analizzati i 4 principali fornitori del Paese – Vodafone, WindTre, Tim e Iliad. Questi i parametri analizzati: velocità media di download e upload dei dati; qualità della navigazione internet (verifica di velocità di caricamento di una selezione di siti internet); qualità di visione streaming (tempo di caricamento e attesa del video, tempi di buffering).

In termini di velocità di download e upload è Vodafone ad ottenere i migliori risultati. Tutti gli operatori coinvolti registrano una buona qualità della navigazione con una percentuale di successo fra il 94 e il 96%. Quando si parla di streaming, i livelli di qualità sono alti per tutti i brand analizzati: leggermente indietro Tim con una percentuale di qualità streaming buona del 75%. A ricevere il sigillo “Migliore del Test” di Altroconsumo è Vodafone. Infine l’associazione dei consumatori ha voluto anche fotografare il funzionamento delle varie reti mobile a livello territoriale. Anche qui si conferma la migliore performance di Vodafone nella maggior parte dei casi. Le città con qualità media migliore sono Bologna, Torino e Milano, mentre in fondo alla classifica troviamo Palermo e Roma. Tali differenze di performance sono consultabili all’interno della mappa disponibile a questo link.