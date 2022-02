Sul palco dell’Ariston dopo oltre 20 anni, Elisa si è posizionata prima nella classifica generale di ieri 2 febbraio. Con ‘O forse sei tu’, la cantautrice 44enne ha incantato il pubblico e conquistato la Sala Stampa (che ha votato nella seconda serata). Ma come si prepara l’artista prima di esibirsi? Lo ha rivelato lei stessa, pubblicando un video in cui scalda la voce nel camerino, insieme al marito Andrea Rigonat (tra l’altro suo chitarrista). ‘Live from the camerino…”, ha scritto lei. Poi ha aggiunto: “Ci vediamo fra poco, votatemi”. E i fan sono impazziti per lei: “Grazie. Celestiale”, “Meravigliosa”, “Una Dea”, alcuni dei commenti.

