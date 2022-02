Il cdm: nuove regole e nuovi litigi – Riunione agitata. Due ministri leghisti abbandonano in polemica (Giorgetti “assente” ma vede Di Maio). Pd in allarme: “Instabilità”

Per capire il dopo-Quirinale bisogna assolutamente conoscere due personaggi. Uno è Parisina di Non ci resta che piangere, che ringrazia Mario (lo scioperato personaggio di Massimo Troisi) per tutto ciò che pensa, dice e fa Saverio (l’attivissimo Roberto Benigni). Il quale, all’ennesimo “Grazie Mario!”, sbotta: “Chissà perché a me non mi nomina mai”. L’altro è […]

1931-2022 Vitti d’arte e d’amore: divina Addio Monica, Italia in lutto – L’attrice morta a 90 anni dopo lunga malattia Di Federico Pontiggia

Il dossier Piazze e cortei la linea della polizia “a raggi x” Studenti – L’assalto fascista alla sede Cgil del 9 ottobre ha cambiato la gestione della piazza. Non si “dialoga” più e a farne le spese sono stati i ragazzi che protestano contro la “scuola-lavoro” Di Alessandro Mantovani

Tassonomia Gas e atomo “verdi”: Bruxelles così aiuta solo Parigi e Berlino Greenwashing – La Commissione dà l’ok al testo che piace a Francia e Germania: 3 contrari e alcune critiche. No alle richieste di Roma Di Virginia Della Sala

I pareri I ragazzi picchiati Lo scrittore È una vigliaccheria colpire i più fragili: si accertino le responsabilità Quello che è successo in diverse piazze italiane negli ultimi giorni è una vigliaccheria e ha responsabilità precise, perché quando ci sono manifestazioni o cortei c’è una catena di comando a cui gli agenti in divisa obbediscono. I poliziotti si sono accaniti […] Di RQuotidiano

La perquisizione Il blogger? Istiga “all’eversione antigovernativa dei No Vax” Ha riportato su Telegram “false notizie in merito a presunte precarie condizioni di salute” di Mario Draghi. Per questo motivo il blogger Cesare Sacchetti il 27 gennaio scorso si è visto piombare in casa, alle 6.40 del mattino, la Digos di Roma e la Polizia postale. Sacchetti ha postato sul suo blog “La cruna dell’ago” […] Di Vin. Bis.

Di Sapia (alternativa) Solvay, Bluebell vs Cingolani: nuova interrogazione Con un’interrogazione al premier Mario Draghi e ai ministri della Transizione ecologica (Mite), Roberto Cingolani, e dell’Economia, Daniele Franco, il deputato di Alternativa Francesco Sapia ha portato in Parlamento il problema del possibile conflitto di interessi di Cingolani, come ha raccontato il Fatto, in relazione alla proroga dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) che avrebbe concesso alla […] Di FQ

Tribunale di Brescia Verbali Amara, via all’udienza preliminare. E Davigo chiede il processo a porte aperte Comincia oggi a Brescia l’udienza preliminare che dovrà decidere se rinviare a giudizio Paolo Storari, pm a Milano, e Piercamillo Davigo, magistrato di Mani Pulite e a fine carriera componente del Consiglio superiore della magistratura. Di norma, questa fase processuale si svolge a porte chiuse, senza pubblico, con la presenza soltanto degli imputati e dei […] Di Gianni Barbacetto

Indagate 18 persone Vende Green pass falsi. In cella un’infermiera Una dipendentedell’Asl di Piacenza in carcere, un complice ai domiciliari, altri tre sanitari denunciati, e 18 indagati. È il risultato dell’inchiesta condotta dalla Procura di Piacenza che ha scoperto come la donna, Vita Bagnulo, 49 anni, avesse approntato un tariffario per far ottenere il super Green pass senza averne i requisiti: 250 euro per una […] Di FQ

Napoli, aveva 23 anni Rosa uccisa in casa: preso il vicino in fuga È stato fermatodopo una caccia durata quasi 24 ore il 31enne Elpidio D’Ambra, sospettato di aver ucciso ieri, forse dopo un tentativo di violenza, la 23enne Rosa Alfieri a Grumo Nevano nel Napoletano. Il femminicidio è avvenuto nel monolocale al pianterreno di un palazzo di via Risorgimento che l’uomo aveva affittato due settimane fa da […] Di FQ

Bari, vittima era ubriaca “In ambulanza violentò una ragazza”: arrestato Si sarebbe chiusoper due ore dentro un’ambulanza, all’esterno del Palaghiaccio di Bari, con una studentessa universitaria e l’avrebbe violentata approfittando della fatto che la ragazza si era sentita male per aver bevuto troppo a una festa. Un paramedico volontario, Gaetano Notaro, 36 anni, è ai domiciliari per violenza sessuale aggravata. La vicenda risale alla notte […] Di FQ

Due raid in 24 ore Roma, attivisti dell’ambiente imbrattano il Mite: 10 fermati Una decinadi attivisti di Extinction Rebellion si sono nuovamente introdotti dentro la sede del ministero della Transizione ecologica e hanno imbrattato l’ingresso laterale e alcuni locali all’interno, fino al 5° piano. I giovani si sono poi fermati all’ingresso e sono stati portati via di peso da polizia e carabinieri. Una decina sono stati messi in […] Di Fq

campidoglio Gualtieri, salto nel passato: Roma torna a indebitarsi Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già ministro dell’Economia con il governo Conte-1 – punta quasi tutto sulla spesa corrente. Tradotto: privilegia i costi vivi giornalieri invece degli investimenti. Rispetto all’ultimo documento finanziario varato dalla giunta di Virginia Raggi, quello di Gualtieri prevede 5,4 […] Di Vincenzo Bisbiglia

L’inchiesta Acqua Marcia, Conte dà le fatture ai pm Ex premier – Nessuna perquisizione, la gdf ha chiesto le parcelle di una vecchia consulenza Di Vin. Bis.

Il siderurgico L’Ilva in ginocchio: Draghi si muove (e scavalca il Mise) La mossa è passata quasi inosservata e invece segnala che la situazione all’ex Ilva di Taranto è al limite se il premier ha deciso di vederci chiaro di persona. Martedì Mario Draghi ha convocato Franco Bernabè, il presidente di Acciaierie d’Italia, la joint venture tra Arcelor Mittal e Invitalia che gestisce il siderurgico. Draghi ha […] Di Francesco Casula e Carlo Di Foggia

Il 7 febbraio Mps, Tesoro tenta il blitz contro l’ad Bastianini Il Tesoro tira dritto e fa arrivare nel cda della controllata Mps di lunedì prossimo, quando dovrà essere approvato il bilancio 2021, la questione della fiducia all’ad Guido Bastianini. “La banca comunica che nel contesto del prossimo consiglio di amministrazione è stato inserito all’ordine del giorno un punto inerente una verifica di corporate governance riguardante […] Di FQ

Richiesta di Eni e Cdp Saipem, possibile affiancamento del management Cominciano a ballare i vertici di Saipem dopo l’allarme sui conti lanciato lo scorso lunedì. Nel percorso per risanare il gruppo controllato da Eni (30,54%) e Cdp (12,55%), è spuntato un possibile affiancamento al management di Saipem. E, quindi, all’amministratore delegato Francesco Caio e al direttore finanziario Antonio Paccioretti. La scelta sarebbe emersa dal confronto […] Di FQ

L’ultima inchiesta Melis e i letto ripresi all’amo La cucina delle Parole – La parabola del personaggio segue la regola: ogni buon romanzo ha sempre dentro più cose di quante consciamente ne abbia messe l’autore. È questa la misteriosa ricchezza della letteratura Di Hans Tuzzi

Il manifesto di Marx L’arcivescovo di Monaco apre al celibato: “I preti sposati avrebbero una vita migliore” Nella guerra dei porporati europei sulla gestione del caso pedofilia all’interno del clero irrompe il tema del celibato sacerdotale. A favore della sua abolizione è il cardinale arcivescovo di Monaco e Frisinga, Reinhard Marx: “Per alcuni preti sarebbe meglio se fossero sposati. Non solo per ragioni sessuali, ma anche perché la loro vita sarebbe migliore […] Di Francesco Antonio Grana

Londra Quei bobbies bastardi senza regole Molestie sessuali, razzismo, un dossier denuncia gli abusi di 14 agenti: “Non sono solo poche mele marce” Di Sabrina Provenzani

Stati Uniti Trump fa incetta di fondi in vista del voto “Midterm” Donald Trump fa incetta di centinaia di milioni di dollari per la campagna elettorale, mentre colleziona procedimenti giudiziari: il magnate ex presidente resta protagonista sulla scena politica e, con la sua popolarità, e i suoi soldi, cerca di condizionare le scelte dei Repubblicani per il midterm: ha già dato l’appoggio a oltre cento candidati e […] Di Giampiero Gramaglia

New York Relazione con una collega: si dimette il presidente della Cnn Jeff Zucker lascia la poltrona di presidente della Cnn e della divisione news e sport di WarnerMedia. In una nota, Zucker ha ammesso di aver tenuto nascosta una relazione consensuale con Allison Gollust, vicepresidente esecutivo della Cnn e responsabile del marketing. Lei rimarrà al suo posto. Il dirigente si dimette mentre WarnerMedia, proprietaria della Cnn, […] Di RQuotidiano