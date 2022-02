È iniziato Sanremo e, come è noto negli ambienti artistici, riti scaramantici e superstizioni varie sono diffusi per tentare di trovare calma, tranquillità e provare a esprimere la performance canora migliore. Ma a parte gli aspetti più irrazionali, ben più efficaci sono i vari stratagemmi e rimedi che si possono utilizzare per la salute delle corde vocali, a partire da regole di prevenzione. Anche perché in questo periodo invernale le corde vocali dei cantanti, specie professionisti come quelli che in questi giorni si stanno cimentando nella gara di Sanremo, possono essere minacciate da agenti esterni. Consideriamo poi che utilizzare le corde vocali come strumento di lavoro sottopone queste strutture a prestazioni intense e prolungate e quindi logoranti. “La corretta tecnica vocale (l’arte di emettere suoni gradevoli senza sforzo apparente) aiuta certamente. Tuttavia, situazioni impegnative come un Festival di Sanremo sono sicuramente molto stressanti. Non solo per le corde vocali, ma per tutto l’organismo”, sottolinea il dottor Paolo Pigozzi, medico e fitoterapeuta. “Se si aggiungono le caratteristiche non sempre ottimali dell’aria che si respira negli ambienti chiusi come teatri, camerini, hall (temperatura, polvere, secchezza, ecc.), è chiaro che può non essere facile emettere suoni melodiosi e accattivanti. Senza parlare del fumo di sigaretta, sul quale non spenderei altre parole”.

Dottor Pigozzi, in questi casi si consiglia anche di prendere alcuni farmaci specifici, come i decongestionanti per la mucosa a base di bromelina che riesce a mantenere tonica la muscolatura. Ha altri consigli sul fronte fitoterapico?

“Esistono anche preparati vegetali con caratteristiche interessanti che contengono propoli, uncaria, ribes, echinacea, mirra, erisimo. Basta rivolgersi al medico esperto o all’erborista per avere prescrizioni o consigli assai efficaci”.

Quali cibi, bevande consumare, e quali evitare, prima dell’esibizione canora?

“Come preparazione di una qualsiasi prova impegnativa, dal punto di vista nutrizionale una buona scorta di carboidrati complessi garantisce una riserva di energie stabile e per tempi ragionevoli. In altre parole: un paio di ore prima della prestazione è bene consumare un bel piatto di pasta condita semplicemente. Da non dimenticare una regolare idratazione, bevendo nella giornata un paio di litri di acqua o, meglio, di tisane non dolcificate (camomilla, menta, rosmarino, carcadè, finocchio, ecc.). Da evitare, ma dovrebbe essere ovvio, pasti abbondanti e di difficile digestione: il libero movimento del diaframma, indispensabile per emettere suoni gradevoli e interessanti, non è compatibile con uno stomaco pieno e una digestione laboriosa”.

Quali sono le cause più comuni di un abbassamento della voce e perché succede questo?

“La causa principale sta nell’infiammazione della laringe, la struttura che ospita le corde vocali. Infiammazione che può essere provocata da cause banali: colpi di freddo, per chi è sensibile, virus; ma anche da inquinanti ambientali e, naturalmente, per i cantanti anche da un uso eccessivo della voce, specialmente se non regolato dalla corretta tecnica vocale. Da non dimenticare, infine, il reflusso gastroesofageo. Assai comune, soprattutto quando la dieta è squilibrata con eccessi di proteine animali, bevande alcoliche e senza l’adeguata presenza equilibrante di verdure, cotte e crude. Anche pasti eccessivamente abbondanti e troppo conditi e salati, specialmente la sera, causano reflusso”.

Come rimedio d’urgenza interviene l’erisimo…

“È una pianta tradizionalmente utilizzata per le sue proprietà benefiche per l’apparato respiratorio. Contiene numerose sostanze antinfiammatorie e antiossidanti, espettoranti, emollienti, mucolitiche. Come molti vegetali della famiglia botanica di appartenenza (Brassicacee, la stessa dei cavoli) contiene abbondanti glucosidi ricchi di zolfo (glucosinolati), probabilmente i maggiori responsabili degli effetti benefici citati. Si trova in numerose preparazioni reperibili in farmacia ed erboristeria”.

Oltre a rimedi farmacologici e alimentazione, quali altre precauzioni prendere per salvaguardare la performance della voce?

“Uno stile di vita salutare, fatto di pratiche quotidiane: attività fisica regolare; riposo adeguato; dieta basata largamente su alimenti vegetali come cereali integrali, legumi, noci, frutta e verdure; anche un’attenzione alle esigenze dello spirito con yoga, respirazione consapevole, meditazione e immersione nella natura). Tutto assai utile, probabilmente anche per vincere al Festival”.