Non si ferma la protesta dei camionisti no vax in Canada, che da giorni hanno invaso le strade di Ottawa per manifestare contro l’obbligo di vaccino contro il Covid. Alla protesta organizzata dai camionisti si sono aggiunti migliaia di simpatizzanti. Intanto il premier Justin Trudeau ha utilizzato parole molto dure nei loro confronti e ha ha affermato che il Paese “non si farà intimidire“. “Voglio essere molto chiaro – ha detto durante un discorso alla nazione – noi non siamo intimiditi da chi urla insulti ed abusa i lavoratori delle piccole imprese e ruba cibo ai senza tento, non cederemo a chi sventola bandiere razziste, non cederemo a chi compie vandalismi e disonora la memoria dei nostri reduci”