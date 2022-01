La star di fama mondiale Rihanna è incinta. Ad annunciarlo numerose testate straniere tra cui People. La cantante, attrice e imprenditrice delle Barbados, 33 anni, è in attesa del suo primo figlio. Da tempo è infatti fidanzata con il rapper A$AP Rocky, con il quale è stata fotografata durante il fine settimana scorso a New York. Un paio di jeans e una lunga giacca rosa che si apre proprio all’altezza del pancione, su cui pendono anche dei gioielli, tra cui una croce. Così è stata ritratta insieme al rapper, padre del bebè in arrivo. Neanche a dirlo, il web è letteralmente impazzito. “È stupenda, sono stupendi“, ha scritto una fan su Twitter. E ancora qualcun altro ha commentato: “Non ci credo ancora, diventerà mamma oddio!”, “È una dea”.

Rihanna incinta è una dea, come sempre d’altronde✨ pic.twitter.com/EZeIrfZHaH — La Foxy  (@versoblio) January 31, 2022