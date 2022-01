Giorni di preoccupazione per i fan – 155mila su Instagram – di Samantha Curcio, l’ex tronista ‘curvy’ di Uomini e Donne. La ragazza, 31 anni, aveva recentemente annunciato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico, senza però svelarne i dettagli. Ieri, 25 gennaio, ha rotto il silenzio e durante una diretta Instagram (poi salvata) ha rivelato: “Dopo anni di indecisione, ansia e timore, ho deciso di correggere la mia malformazione al seno che mi faceva sentire ‘una donna a metà’, nonostante il mio lavoro psicologico per conviverci. Essere Donne è un nostro diritto tanto quanto essere felici di esserlo”. Poi, introducendo il Dottor Riccardo Iannuzzi che l’ha operata, ha spiegato: “Non ho ancora realizzato anche perché credo che ci vorranno un po’ di mesi”.

“I primi anni non volevo utilizzare protesi, avevo paura che fossero volgari e potessero appesantirmi, quindi avevo optato per rifare la tetta che mi mancava in modo naturale, cioè utilizzando il grasso da altre parte del mio corpo e inserirlo nel seno mancante. Siccome sono capitata nelle mani di chirurghi che dovrebbero fare – a mio modo di vedere – altro nella vita; chiaramente ho avuto dei danni evidenti. Così mi sono convinta a sistemare tutto e ho scelto Riccardo e mi sono affidata al 100%”, ha continuato a spiegare. Poi il chirurgo ha raccontato: “Sono molto contento, ti ho visitata e stai già una meraviglia. Sono molto soddisfatto. Chiariamo una cosa: avevi una malformazione mammaria che portava sostanzialmente lo sviluppo di solo uno dei due seni e si percepiva come se i tuoi seni facessero parte di due persone diverse”.

“Quello che ti è stato fatto nel passato – ha continuato Iannuzzi -, poteva andare bene per compensare i volumi ma non per creare una forma dove mancava. Quindi noi abbiamo optato per due protesi, diverse, per avere un risultato simmetrico”. “Sì, il risultato è che avevo una tetta a Nord e una a Sud, scusate io devo mettere il mio tocco… poi ovviamente vedere che quei chirurghi che mi hanno operata fanno gli influencer e fashion blogger sui social mi fa contorcere il fegato. Ma vabbè, ovviamente non posso fare nomi”, ha aggiunto Samantha. Infine ha concluso: “Sono felicissima di averlo fatto. A parte il primo giorno non ho avuto particolari dolori. Ovviamente per il risultato finale bisogna aspettare perché mi sono operata da una settimana”. Il chirurgo ha infatti parlato di almeno 60 giorni per vedere un buon risultato anche a livello estetico.