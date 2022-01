Al Grande Fratello Vip6, tra Aldo Montano e Alex Belli il rapporto è sempre più difficile. Lo schermidore e l’attore sono ormai fuori dalla Casa ma, durante il talk-web Casa Chi, Montano ha rivelato: “La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi”. Poi ha aggiunto: “È una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante né costruttivo”. Il riferimento è evidentemente al triangolo Belli-Duran-Sorge.

Poi Montano infatti ha detto: “Io non ci credo minimamente, è tutta una roba montata: o all’inizio o strada facendo. Non mi diverte, anzi ha rotto le pa**e. Diciamo la verità. Io sono abbastanza stomacato da tutto quello che sento e ri-sento nel corso delle puntate da mesi. Credo che sia la mia espressione ma anche abbastanza comune, lo dico da spettatore”. Infine, in merito al recente botta e risposta in studio con Alex Belli, Aldo ha concluso: “Dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello”.