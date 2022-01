Giorgio Mastrota, il re delle telepromozioni in Italia, è al settimo cielo. A 57 anni è riuscito a trovare un proprio equilibro, grazie anche alla compagna Floribeth Gutierrez (49 anni), con la quale convolerà presto a nozze. “È da due anni che rimandiamo causa Covid. Riproveremo a maggio: rito civile”, ha racconto sulle pagine di Chi.

Mastrota ha poi ripercorso la propria carriera, iniziata ormai 30 anni fa: “Ho iniziato nel ’91 con i materassi ma in tv nasco come ragazzo dello sponsor. Con Federica Panicucci facevamo i ‘patatosi’ nel programma di Gerry Scotti Smile. Poi di colpo si spense tutto”, ha raccontato. “All’inizio fu una sberla, tanto più che contemporaneamente mi stavo separando (da Natalia Estrada, sua moglie dal 1992 al 1998, ndr) – ha continuato -. Mi proposero di passare in Rai, ma mi dissero che dovevo mollare le telepromozioni a Mediaset”. E ancora alti e bassi e alla fine si è specializzato nelle televendite. “Sembrava un mondo in declino – ha spiegato -, invece è più vivo che mai”.

Così è riuscito a costruirsi una fortuna, qualcuno – sostiene il collaboratore del magazine di Alfonso Signorini – lo ritiene “il più ricco della tv”. “Sì, ricco di spirito”, ha replicato Mastrota. Infine ha concluso: “I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis, ce ne è una sporta prima di me. Però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mi sono mai fermato”.

Adesso Mastrota ha trovato la propria serenità a Bormio (Sondrio), dove ha aperto un negozio di prodotti tipici. Qui vive insieme alla futura moglie e i loro due figli, Matilde e Leonardo. Da altre precedenti relazioni aveva già avuto Natalia (con Estrada) e Federico (avuto da Carolina Barbosa).