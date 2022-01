And Just Like That. Lo ripete Carrie Bradshaw (Sara Jessica Parker) alla fine di ogni puntata del reboot di Sex and The City. Un sequel che conta ammiratori e detrattori, come praticamente tutto, nella vita. Si sa che Kim Cattrall, alias Samantha, ha deciso di non partecipare al progetto per via di dissaporti con Sarah Jessica Parker. Ora c’è chi è andato a pescare un like dell’attrice di How I Met Your Father a un post che definisce And Just Like That “scadente e pacchiana“. L’autrice del post si dice contenta che la Cattrall non abbia partecipato. Ed ecco il cuore. Va detto che nel reboot gli sceneggiatori sono riusciti a non far sentire troppo la mancanza di un personaggio chiave come Samantha. And Just Like That.