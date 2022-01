Si sono spostati nella casa di lei, isola di Vancouver, vigilia di Natale 2020. Una cosa romantica, intima che più non si può: lei, lo sposo, un testimone. Ah, se la durata di un matrimonio dipendesse dal romanticismo della cerimonia! È finita tra Pamela Anderson e il marito Dan Hayhurst, sua ex guardia del corpo. I due si sono conosciuti nel 2020, uniti dalla comune volontà di difendere i diritti degli animali (lui ha fondato il RASTA Sanctuary, un ricovero degli animali da fattoria in Canada). Una fonte ha detto a Page Six che secondo Anderson, Hayhurst sarenne “uno stron**”. Ancora: Dan si è rivelato un idiota per Pamela: era scortese… Loro si sono conosciuti meglio e, così facendo, Pamela ha capito che Dan in realtà non era quello giusto”.