I Maneskin tornano negli Stati Uniti. La band si è esibita ieri sera, sabato 15 gennaio, all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, in line up insieme a Coldplay, Kings of Leon, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, e sono appena stati annunciati anche al Coachella, in programma dal 17 al 24 aprile a Indio. Si tratta della prima rock band italiana a suonare al famoso festival californiano. In cartellone anche Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia. I Maneskin saranno anche ospiti del Saturday Night Live. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio

Il successo dei Maneskin negli Usa è iniziato iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Il gruppo è stato inoltre ospite del Tonight Show con Jimmy Fallon e del popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show