Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata del 9 gennaio, anche Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus – che è convolata a nozze con il conduttore nel 2009 – aveva parlato non solo del loro primo appuntamento (“Mi sono ritrovata attaccata al finestrino”), ma anche di com’è cambiata la loro vita da quando si sono conosciuti. “Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. All’epoca facevo parte dei corpi di ballo di più reti televisive, da Mediaset a Rai. Ma io non rimpiango nulla, sono proprio felice”, aveva detto.

E così si è scatenata una polemica, tanto che Civitillo, ieri 13 gennaio, è stata costretta a pubblicare un post per chiarire alcuni passaggi. “Qualcuno ha frainteso le mie parole a Domenica In o forse non mi sono spiegata bene”, ha esordito. Poi ha sottolineato: “Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! (quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare). Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità – ha spiegato -. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto”. Infine ha concluso: “Mai rinunciare a realizzare i propri sogni, si può essere moglie, mamma, e donna in carriera, ma soprattutto si deve essere liberi di scegliere!”.