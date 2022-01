“Salvini propone un nuovo governo coi leader di partito? Non è sbagliata come idea. Salvini dice che c’è un anno elettorale, un anno difficile. Io però faccio l’osservatore, mi sembra di aver già dato“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non è l’Arena” (La7), a proposito della proposta di Matteo Salvini su un rimpasto di governo con l’ingresso dei leader di partito dopo l’elezione del presidente della Repubblica.

Renzi aggiunge: “Questo è stato un anno straordinario, ma secondo me il 2022 rischia, perché ci sono potenziali problemi sulla nostra economia. Quindi, dobbiamo far presto con l’elezione del capo dello Stato. L’importante è che nessuno pensi di poter imporre il proprio candidato al Colle agli altri: bisogna ragionare. Io oggi non mi sento quello che fa questa battaglia, pensando poi a ciò che serve a me o a Italia Viva. Lo dico con molta sincerità”.