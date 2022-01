Il clima nel Casa del Grande Fratello Vip è sempre più teso. Da tempo i riflettori sono puntati tutti su Katia Ricciarelli e sulle sue uscite tutt’altro che rispettose nei confronti degli altri inquilini: l’ultima, in ordine di tempo, ha per protagonista Manuel Bortuzzo. Il giovane è nel reality dallo scorso settembre e inizia a sentire il peso tutto il peso di questi mesi, soprattutto da quando Aldo Montano – con cui aveva stretto un forte legame d’amicizia – ha lasciato il gioco.

Così, Katia Ricciarelli, commentando con Soleil Sorge quanto successo durante la puntata di lunedì sera, ha scoperto che Manuel Bortuzzo l’ha nuovamente votata per mandarla al televoto e si è lasciata andare ad una considerazione non proprio benevola nei suoi confronti: “Io non lo voglio neanche guardare in faccia, perché non lo ritrovo più. Non ritrovo più Manuel, uno che ha sempre avuto l’affetto da tutti. Sembra diventato quasi cattivo. Non lo so”