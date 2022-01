“Papà è morto, mamma è disoccupata, aiutateci”. L’appello di una 11enne romana su Facebook diventa virale. La ragazzina chiusa nella sua stanza, vaccinata ma positiva al Covid, scrive un post toccante per aiutare la madre a trovare lavoro. Come riportano Il Messaggero e Il Riformista, l’appello è stato pubblicato sul gruppo Facebook del quartiere Appio-Latino Tuscolano. La ragazzina spiega che il padre è morto da poco per leucemia mentre la madre che lavorava in un albergo, per via della crisi turistica dovuta al Covid, ora è disoccupata.

La donna, scrivono i quotidiani, ha 43 anni, è di origine rumena e vive in Italia da molto tempo. “Ho perso mio padre da poco e da quel momento sono iniziati i problemi – ha scritto la ragazzina –. Vorremmo ricominciare a vivere normalmente, però ci serve un aiutino. Ringrazio anticipatamente quelli che ci aiutano. Contattate lei per qualsiasi cosa”. Neanche a dirlo, il suo post è diventato virale e in queste ore stanno arrivando offerte di lavoro per la donna. E speriamo nel lieto fine.