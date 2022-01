Il 30 dicembre 2020 Gigi D’Alessio aveva comunicato di essere risultato positivo al Covid. Adesso, la lieta notizia. “Capodanno l’ho festeggiato in casa, ma oggi festeggio per davvero: finalmente sono negativo!“, ha scritto il cantautore partenopeo sui social ieri 9 gennaio. Infine ha aggiunto: “Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni, come sempre mi siete stati vicini come una famiglia. Ci vediamo presto!”. Tra i messaggi di felicitazioni anche quelli di Mara Venier, Arisa, Clementino, Nunzia De Girolamo e Giulio Golia, oltre ai numerosissimi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)