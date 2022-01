La fine di Mr.Big è ben più netta di quella rappresentata dalla morte in scena (lo storico amore della protagonista di And Just Like That ha un infarto fatale, ndr). Il personaggio interpretato da Chris Noth verrà cancellato dall’episodio finale. E stavolta non si tratta degli accordi presi con la Peloton (azienda produttrice di cyclette) ma delle accuse di molestie: due donne, Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne, affermano entrambe di essere state aggredite sessualmente da lui. Le due – che non si conoscono e hanno parlato separatamente, a distanza di mesi, con il sito The Hollywood Reporter che riporta la notizia – riferiscono che il successo sulla stampa del sequel della serie di Hbo ha rievocato in loro “dolorosi ricordi” di eventi che dicono si siano verificati rispettivamente a Los Angeles nel 2004 e a New York nel 2015. Noth sarebbe dovuto riapparire nella serie in un ricordo di Carrie (Sarah Jessica Parker), la sua amata. Lei avrebbe dovuto immaginarsi insieme a lui sul Pont des Art di Parigi, un luogo importante nella storia della coppia. Stando a Variety però è stato ora deciso che si tratta di “un passaggio non sufficientemente significativo per giustificare di salvarlo”. Oltre alle due donne che hanno parlato con The Hollywood Reporter sono emerse altre testimonianze di molestie. Dopo le accuse e nonostante le smentite, Noth è diventato ‘persona non grata’ in tv: la Cbs lo ha cancellato dai prossimi episodi della serie “The Equalizer” mentre la Parker, con le co-star Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte), hanno espresso solidarieta’ alle sue accusatrici: “Sappiamo come sia difficile farsi avanti e le lodiamo per il loro coraggio”.