Una puntata de I Soliti Ignoti indimenticabile, quella andata in onda ieri 6 gennaio su Rai 1. Non solo per i fortunati vincitori della Lotteria Italia, ma anche per i telespettatori, travolti dall’ ‘uragano’ Mara Venier. La sua gara è stata faticosa, vincente (più di 90.000 euro che verranno devoluti in beneficenza ad ActionAid) e decisamente scoppiettante. Nel corso della puntata, infatti, la conduttrice di Domenica In ha dovuto indovinare l’identità misteriosa di Matilde Gioli, attrice di Doc Nelle Tue Mani.

Non avendo idea di cosa potesse fare, Venier ha chiesto l’aiuto della fotona, ovvero un primo piano dell’attrice milanese con una smorfia e l’indizio: “Questa espressione mi viene spontanea proprio dopo che finisco questa attività”. Amadeus, conoscendo l’indizio, ha aggiunto: “Dopo che togli qualcosa, soprattutto”. Le possibilità sono: ‘Si è arrampicata fino a 4000 metri’, ‘Ha la patente nautica’, ‘Ha fatto solo 12 giorni di militare’ e ‘Ha falsificato la sua carta d’identità’. Buio totale per la Zia Mara.

Allora Gioli ha cercato di aiutarla: “Alla fine di un atto…”. A questo punto Mara Venier ha chiesto: “Che si toglie? Ma scusa… di cosa stiamo parlando?” Di sesso?“. Grandi risate in studio, allora l’attrice ha aggiunto: “Mara, si toglie prima, nel caso. Comunque hai opzioni che non parlano di questo, di quella cosa che hai detto tu”. “L’unica roba è l’arrampicata”, ha replicato Venier. Risposta corretta e un boato di applausi, inclusi quelli del conduttore che è esausto ma divertito allo stesso tempo.