Il quinto decreto in un mese. Le misure Il 15.02 l’entrata in vigore. Dopo un duro scontro, resta il pass base per i servizi alla persona I presidi: “Discriminazione”

L’altro giorno, credendo di fare cosa gradita, Minzolingua ha dedicato ben due pagine di Giornale al discorso che il padrone Silvio tenne (in inglese) il 1° marzo 2006 al Congresso americano, prima di trasferirsi a un ricevimento sulla portaerei “Intrepid”, ospite del 90enne Mike Stern, vecchio amico del bandito Giuliano. Lui non sappiamo, ma noi […]

L’intervista. Prof. Antonio Cassone “Con dosi da fare ogni 3-4 mesi, renderli obbligatori è assurdo” Il governo ha definito la nuova strategia contro il Covid, mentre nei prossimi giorni si attende l’ennesimo possibile record di contagi, verso quota 200mila anche nel nostro Paese. Abbiamo chiesto ad Antonio Cassone, membro dell’American Academy of Microbiology, già direttore della sezione Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, cosa ci aspetterà nelle prossime settimane e […] Di Peter D’Angelo

Non solo Rep&C. Dopo Gedi, il Corriere: ora si indaga sui pre-pensionati Milano. Nel mirino dei pm lombardi il gruppo Rcs di Cairo, che pubblica anche la “Gazzetta dello Sport”, per gli stati di crisi richiesti al governo dal 2014 Di Vincenzo Bisbiglia

L’Intervista. Paola Taverna “Mattarella non va disturbato. La destra lasci perdere Silvio” Il M5S somiglia a una macchina senza guidatore. Eppure la vicepresidente vicaria dei 5Stelle, Paola Taverna, giura che non è così: “È un’impressione dall’esterno: semplicemente è in corso un confronto interno, come è sempre avvenuto nel M5S”. Per citarla, voi 5Stelle sembrate “in autogestione”… Era solo una battuta, a voler ricordare che la voce del […] Di Luca De Carolis

Il caso “Scalo di Firenze, intimidito chi critica” Carrai&C. La società che gestisce l’aeroporto denuncia 2 consiglieri contrari alla nuova pista Di Stefano Vergine

Partite rinviate Serie A: in origine fu l’arbitro, poi venne il Var. Ora tocca alle Asl Una volta era decisivo l’arbitro, più o meno cornuto, poi il Var, ora tocca alle Asl. Il campionato di calcio lo fanno le aziende sanitarie. Il Covid imperversa, il pallottoliere degli atleti contagiati è impazzito, l’ultimo numero ufficioso è di 77 calciatori positivi nelle 20 società di serie A. Malgrado questo, oggi è in programma […] Di Tommaso Rodano

Al capolinea La Lega minaccia Draghi Lui: “Il governo è fermo” Se l’obbligo vaccinale per i lavoratori doveva essere l’antipasto in vista della sfida del Quirinale, Mario Draghi non può dormire sonni tranquilli. La maggioranza del suo governo ormai esiste solo sulla carta. Nonostante il voto all’unanimità, infatti, il clima che si respirava ieri sera a Palazzo Chigi era di sfilacciamento. “Andare avanti così è difficile” […] Di Giacomo Salvini

Berlusconi al Quirinale? No, grazie La trattativa Stato-Mediaset per salvare il neopregiudicato Ventottesima puntata. Pieno di grazia. La Cassazione lo condanna per frode, lui fa il matto per ricattare Letta jr. e Napolitano. Violante lancia un salvagente Di Marco Travaglio

L’ex assessore Caudo Roma, un imputato guida commissione per i fondi del Pnrr L’auspicio di Roberto Gualtieri è andato a buon fine. Come desiderato dal sindaco di Roma, la commissione speciale in Assemblea capitolina per la gestione dei fondi del Pnrr sarà presieduta da Giovanni Caudo, capogruppo della lista civica Roma Futura. L’ex assessore all’Urbanistica ai tempi di Marino ha però ancora problemi con la giustizia da risolvere. […] Di RQuotidiano

La crociata Nessuna apertura sullo smart working In presenza. Il ministro Brunetta non arretra. Il lavoro agile nella Pa viene solo “sensibilizzato” Di Patrizia De Rubertis

Vittime del virus “I morti di oggi sembrano gli stessi della 1ª ondata” Identikit. Nel 90% dei casi sono non vaccinati, tra 45 e 60 anni d’età. Antonelli (Gemelli): “In loro osserviamo polmoniti così aggressive da ricordare le prime” Di Natascia Ronchetti

La storia Decesso per Az, lo Stato risarcirà Dietrofront. Danni da vaccino: Il caso di Zelia Guzzo, morta a marzo dopo la dose Di Saul Caia

Francia. Macron vs no vax: “Voglio romper loro i c…” Macron ha voglia di “emmerder” fino alla fine i non vaccinati, per dirla chiaramente di rompere loro i coglioni, e lo ha fatto sapere ieri via Le Parisien. I toni per la prima volta così duri di Macron contro i no vax (circa 5 milioni in Francia) hanno mandato in tilt la giornata politica di […] Di Luana De Micco