Spintoni e urla tra famigliari durante la celebrazione del rito per l’estremo saluto a Maria Teresa Rizzo, una signora di 80 anni venuta a mancare martedì 28 dicembre in seguito a una malattia. Il fatto è accaduto giovedì 30 dicembre a Roma, nel quartiere di Testaccio, nella chiesa Santa Maria Ausiliatrice e, secondo quanto riporta il Messaggero, una vera e propria rissa tra parenti (accanto al carro funebre, con la bara già caricata) ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Anche un’ambulanza che è stata chiamata sul posto quando una delle donne presenti al funerale, vedendo la scena, ha accusato un malore, accasciandosi a terra per il dispiacere.

Secondo quanto si apprende, una casa in eredità è stata l’oggetto della lite. Infatti, una volta portato il feretro dell’80enne fuori dalla chiesa, i due capifamiglia hanno cominciato a discutere su chi avrebbe ereditato la casa. Entrambi erano convinti di avere l’esclusiva sulla proprietà e così gli animi si sono accesi. “Sono episodi che non sono giustificabili. Era stato appena celebrato un funerale, sono molto mortificato. Tutto ciò con il Natale appena trascorso. Un’occasione per le famiglie di ritrovarsi e appianare i vecchi rancori” è stato il commento del parroco don Maurizio Spreafico.