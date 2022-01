Sei giorni dopo il fratello gemello Grichka, è morto in Francia Igor Bogdanoff. Ex star della tv, sono stati stroncati entrambi dal Covid a 72 anni: secondo fonti a loro vicine, scrive Le Monde, non erano vaccinati ed erano tutti e due ricoverati in ospedale da diversi giorni. Duo televisivo controverso e di successo, i fratelli Bogdanoff erano stati animatori della trasmissione televisiva “Temps X” fra scienza e fantascienza, seguitissima fra il 1979 e il 1987.

“Nella pace e l’amore, circondato dai figli e la famiglia, Igor Bogdanoff è partito verso la luce il 3 gennaio 2020”, ha reso noto la famiglia tramite il suo agente, senza esplicitare la causa della morte, nonostante sia noto che i due fratelli erano stati ricoverati in rianimazione per il covid il 15 dicembre in un ospedale di Parigi. Nati in Francia da un pittore russo e la figlia naturale di un’aristocratica austriaca e un cantante d’opera americano, gli eccentrici gemelli Bogdanov erano entrambi laureati in materie scientifiche. Talentuosi e istrionici, i fratelli apparivano vestiti in tute argentate da astronauti in una trasmissione tv molto popolare, ma spesso criticata dai ricercatori scientifici.