Durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda ieri 3 gennaio, si è tornati a parlare anche di Paolo Calissano, l’attore 54enne trovato morto il 30 dicembre scorso nel suo appartamento di Roma. Stefania Orlando – cugina dell’ex fidanzata di Calissano Fabiola Palese – è intervenuta e ha detto: “Lo conoscevo bene e, anche se con Fabiola si erano lasciati nel 2019, erano rimasti in ottimi rapporti. È stata lei a trovarlo, proprio perché si era allarmata del fatto che lui non rispondesse al telefono”. Poi ha spiegato: “Paolo era un uomo colto, intelligente, brillante. Molto sensibile e con questo velo di malinconia dovuto al fatto che negli ultimi tempi non riusciva più a lavorare, a rientrare nel giusto giro”. E ancora lo ha descritto come una persona molto dignitosa, che non si prestava a facili interviste sempre sugli stessi argomenti, pur di stare sul piccolo schermo.

Intanto si continua a indagare sul suo decesso, come raccontato dall’inviato della trasmissione di Rai 1: “Ci sono dei tasselli mancanti ancora e riguardano soprattutto le ultime ore prima che Fabiola trovasse il suo corpo – ha spiegato -. L’ultimo accesso su WhatsApp risale al 28 dicembre alle 20:18, questo andrebbe a smentire la prima ipotesi e cioè che fosse morto tre giorni prima del ritrovamento, cioè il 30 dicembre. Cos’altro non torna? Che la porta di casa non aveva le mandate. Questo porta a sospettare che ci possa essere stato il passaggio, nell’abitazione, di un’altra persona. Proprio in queste ore sono al vaglio degli inquirenti le telecamere della strada dove viveva Paolo. Qualcuno era presente mentre lui, magari, si è sentito male? Gli amici non pensano che si sia voluto togliere la vita, non si è suicidato, proprio in questo periodo stava lavorando a nuovi progetti”.

Poi l’ex gieffina è tornata a parlare dell’ex fidanzata: “Fabiola è devastata dal dolore. Ed ha anche qualche senso di colpa che per me non dovrebbe avere. Erano rimasti vicini anche quando si erano lasciati, avevano programmato di passare insieme la serata di Capodanno“. Infine ha concluso: “Sono molto contenta che le persone che hanno lavorato con lui abbiano scritto cose molto belle. Era una persona splendida”.