Eva Grimaldi voleva aiutare ad organizzare la spesa settimanale, insieme ad altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. E uno dice, “e allora?”. In effetti parrebbe una cosa normale, considerato che i cosiddetti “vipponi” reclusi per show non hanno molto da fare. Peccato che a Katia Ricciarelli non sia andata giù: “Eva lascia che facciano loro la lista della spesa. Perché hanno sempre fatto loro, hanno sempre fatto bene. Io mi sono messa qua proprio per lasciarle fare”. Risposta di Grimaldi: “Dovete fare un po’ di reset tutti”. E Ricciarelli: “Senti cara, sei appena arrivata. Non cominciare a rompere. Perché con me non rompi. Era un discorso generale, se tu ti sei offesa sei una permalosa”. Insomma, una discussione a senso unico che è arrivata anche sui social, con Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, che ha scritto: “Oggi ho assistito a un episodio che mi ha lasciata ferita, ho assistito a un episodio di bullismo, nonnismo, machismo, iper machismo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un’altra donna. Sono rimasta basita, non me lo sarei mai aspettato e soprattutto credo sia molto grave; è grave se accade in una trasmissione seguita da milioni di persone, perché queste trasmissioni offrono modelli. E il modello che dobbiamo offrire come donne è quello della solidarietà e della comprensione, sicuramente non quello della violenza. Se l’avesse detto un uomo avremmo invocato a gran voce l’espulsione. Io mi auguro davvero che si abbia l’opportunità di parlarne perché nessuno faccia mai più, machismo, nonnismo, misoginia e bullismo. Perché quando accade, dobbiamo denunciarlo per il bene di tutti e tutto perché non accada mai più”.