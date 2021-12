La dottoressa Giò è stata tra le fiction interpretate da Paolo Calissano. L’attore recitava accanto a Barbara D’Urso che ha voluto ricordarlo sui social: “Ciao Paolo. Abbiamo lavorato tanti mesi insieme. Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso. Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”. Calissano, 54 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Roma nord, nella tarda serata di ieri, 30 dicembre. Accanto al suo corpo numerose confezioni di psicofarmaci. È stato trovato così senza vita l’attore Paolo Calissano, volto arcinoto di fiction e serie televisive di successo. A trovare il cadavere sono stati i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118, intervenuti in casa dell’interprete dopo una segnalazione (non si sa se anonima) arrivata al 112.

